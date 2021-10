Dritte Impfung hat keine Auswirkung aufs Zertifikat

Bereits am 4. Oktober hatte die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) für Menschen mit stark geschwächtem Immunsystem eine Corona-Auffrischungsimpfung mit Vakzinen von Biontech/Pfizer oder Moderna empfohlen. Bis Ende der vergangenen Woche wurden in der Schweiz nach Angaben des Bundes gut 7700 dritte Impfdosen verabreicht.



Swissmedic genehmigt die dritte Impfung konkret «für besonders gefährdete Personen» und «für Menschen mit geschwächtem Immunsystem», wie es in der Mitteilung heisst.

Für ältere Menschen nach sechs Monaten

Hintergrund für die Auffrischimpfungen ist der Umstand, dass es bei doppelt Geimpften immer mehr Impfdurchbrüche gibt. Bei älteren Menschen oder Risikopatienten ist eine dritte Impfung laut Swissmedic mindestens sechs Monate nach der zweiten Dosis angezeigt.

Der Bund hat im Hinblick auf die Zulassung der Booster-Impfungen bereits vorgesorgt: Er hat sich für das nächste Jahr je sieben Millionen Impfdosen von Moderna und Biontech/Pfizer gesichert.



Allerdings empfiehlt der Bund solche Auffrischimpfungen nur Personen über 65 Jahren. Für die breite Bevölkerung sei eine dritte Impfung derzeit nicht zugelassen und nicht empfohlen.

Keine Zertifikatverlängerung

Wer ein drittes Mal gegen Covid-19 geimpft wird erhält kein länger gültiges Zertifikat. Dies erklärte Patrick Mathys, Leiter der Sektion Krisenbewältigung im Bundesamt für Gesundheit (BAG), am Dienstag vor den Medien in Bern.

Man sei sich bewusst, dass die Zertifikate jener Menschen, welche zu Beginn der Impfkampagne in der Schweiz geimpft wurden, relativ bald abliefen, erklärte Mathys. Er wies darauf hin, dass das BAG neue wissenschaftliche Daten laufend auswerte. Es gebe Hinweise darauf, dass auch länger als ein Jahr ein Impfschutz bestehe.

Christoph Berger, Präsident der Eidgenössische Kommission für Impffragen (Ekif), verdeutlichte auf eine entsprechende Frage, dass die Empfehlung für die Booster-Impfung für alle Personen über 65 gelte, auch für solche ohne Vorerkrankungen.