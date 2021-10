Der Luchs breitet sich auch im Tössthal aus

Er ist ein Raubtier wie der Wolf. Doch anders als über den Wolf gibt es über den Luchs kaum Schlagzeilen. Was «20 Minuten» kürzlich meldete, ist eine seltene Ausnahme: «Luchs dringt in Garten ein – Huhn hatte keine Chance». Der Vorfall ereignete sich letzten Freitagnachmittag in Belp/BE.



Der Luchs habe ein klares Beuteschema, sagt Wildbiologe Florin Kunz. Hühner gehören nicht dazu. «Er nimmt vor allem Rehe und Gämsen.» Auch kommt es normalerweise nicht vor, dass sich das scheue Tier am helllichten Tag einem Wohngebiet nähert.