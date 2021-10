Gleisstörung zwischen Effretikon und Wetzikon behoben

Auf der Strecke zwischen Effretikon und Wetzikon war es am Mittag zu Beeinträchtigungen gekommen. «Wegen einer Unregelmässigkeit auf der Gleisstrecke mussten zwei Züge wenden», sagte SBB-Mediensprecher Martin Meier zu «zueriost.ch». Allerdings habe die Störung bereits nach 45 Minuten behoben werden können. «Das Notfallregime musste nicht greifen.»



Während des Vorfalls war es zu Beeinträchtigungen gekommen. Reisende Richtung Wetzikon muss ab Kempten in den Bus umsteigen. Mittlerweile verlaufe der Bahnverkehr aber wieder regulär und ohne Verspätungen, so Meier.