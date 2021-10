Eine Strassensperrung wird zur Geduldsprobe

Das untere Tösstal ist nicht als sonderlich dicht besiedeltes Gebiet bekannt. Dennoch gibt es inzwischen auch in den Gemeinden Wald und Fischenthal jede Menge Menschen, die Morgen für Morgen mit ihrem Auto zur Arbeit in urbanere Regionen pendeln. Ihr Weg dorthin führt sie in der Regel von der Walder-, über die Pilgersteg- und Oberdürntnerstrasse auf die Autobahn. Zumindest bis gestern.