Forchbahn startet Rundum-Erneuerung

Die Projektliste ist lang, welche die Verantwortlichen der Forchbahn AG jetzt vorgestellt haben. So müssen alle 20 Haltestellen zwischen Bahnhof Stadelhofen und Esslingen behindertengerecht umgebaut werden.



Zudem werden unter anderem der einspurige Streckenabschnitt zwischen den Haltestellen Neue Forch und Forch auf eine Doppelspur ausgebaut, der 1976 eröffnete Tunnel Zumikon saniert und das alte Depot ersetzt.



Im Weiteren investiert die Forchbahn auch in ihre Flotte. Sie will aufs Jahr 2027 acht Niederflurfahrzeuge beschaffen, die 75 Meter lang sind. Trotz der vielen Bauprojekte soll der laufende Betrieb dank einer Etappierung sichergestellt sein.



Die Forchbahn steht seit 1912 in Betrieb. In den 1960er- und 1970er-Jahren wurde sie umfassend saniert. Mit dem Investitionsprogramm «Frieda 2030» soll das wegen des Bevölkerungswachstums erwartete Passagierwachstum künftig bewältigt werden.