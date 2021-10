Die erste kalte Nacht seit April

Nach einer klaren Nacht sind in weiten Teilen der Schweiz erstmals in diesem Herbst die Temperaturen in Richtung Gefrierpunkt gesunken – auch in unserer Region. In Hinwil zeigte das Thermometer am Morgen «kuschelige» 1,8 Grad. Einige Kilometer weiter, in Ebnat-Kappel (SG), sanken die Temperaturen gar unter Null. Minus 1,8 Grad hiess es hier. Noch ein kleines bisschen kälter war es auf dem Ricken mit minus 2 Grad.