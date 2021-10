Winterthur erhält ab 2050 einen zusätzlichen Wendebahnhof

Der Winterthurer Stadtrat hat in den letzten zweieinhalb Jahren zusammen mit der SBB untersucht, wie der Hauptbahnhof die wachsenden Passagierströme künftig bewältigen soll. Geprüft wurden vier Varianten. Soll der Bahnhof in die Höhe, in die Tiefe oder in die Breite wachsen? Oder ist ein Wendebahnhof die passende Lösung? Nun ist klar: Letzteres ist der Fall.