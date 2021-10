Hinwiler Akrobatin zeigt ihr Können im TV

Ob Tanz, Musik oder Verrücktes, die drei Talent-Scouts Stefanie Heinzmann, Jonny Fischer und Luca Hänni suchen in der Sendung «Stadt Land Talent» nach aussergewöhnlichen Schweizer Talenten. Jeweils die besten werden dann zu Ausscheidungs-Shows nach Zürich eingeladen, wo sie vor Publikum in verschiedenen Kategorien gegeneinander antreten.

Zarte Person mit grosser Persönlichkeit

Jonny Fischer vom Cabaret Divertimento war neulich im Zürcher Oberland unterwegs und traf die Akrobatin Rahel Rüegg in Bauma. Er zeigte sich sehr beeindruckt von dem Können der 24-jährigen Hinwilerin am Vertikaltuch. «Du bist so eine zarte Person. In dem Moment, in dem du mit deinem Werkzeug anfängst zu arbeiten, wirst du zu einer grossen Persönlichkeit.»

Rahel Rüegg nimmt sportlich, dass es für die Live-Shows nicht gereicht hat. Sie sagt selbstbewusst: «Es war eine extrem spannende Zeit und ein unvergessliches Erlebnis.»

(Video: SRF)