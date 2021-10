Facebook, Instagram und WhatsApp weltweit offline

Was für eine Blamage: Facebook, Instagram und WhatsApp sind am frühen Montagabend weltweit nicht erreichbar. Wann der technische Fehler behoben ist, blieb zunächst offen.

Nach Angaben der Plattform «Allestörungen» gingen die Plattformen gegen 17.30 Uhr parallel offline. Betroffen sind demnach sowohl die Apps der sozialen Netzwerke als auch die Webseiten.

Die Webpage von Facebook etwa war am Montagabend nicht zu erreichen. Instagram zeigte seinen Nutzern nicht mehr aktuelle Bilder an. Bei WhatsApp blieben neue Nachrichten sowohl in der App als auch in der Browser-Anwendung hängen.

Beim Kurznachrichtendienst Twitter wurde das Thema schnell zum Trend. Unter den Hashtags #facebookdown, #whatsappdown und #instadown teilten zahlreiche Nutzer ihre Erfahrungen und machten sich über den Ausfall lustig.