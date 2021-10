Facebook-Gruppe bekämpfte Totalausfall

Facebooks Technologie-Chef Mike Schroepfer sprach zunächst nur von simplen Netzwerk-Problemen. Die amerikanische Zeitung «New York Times» berichtete dann aber, dass Facebook einen sogenannten «manuellen Reset» durchführen musste, da die Störung so schwer zu beheben gewesen sei. Das sei in etwa so, als müsste man seinen Computer runterfahren, weil nichts mehr geht.

Zuckerberg postet Entschuldigung

In einem Blogeintrag erklärte die Facebook-Gruppe den Grund für die Störung: Der Ausfall sei das Ergebnis einer Änderung der Konfiguration an den Routern gewesen, welche die Kommunikation zwischen den Rechenzentren bei Facebook regeln.

Dadurch sei der Datenverkehr unterbrochen worden und die Dienste nicht mehr erreichbar gewesen. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg entschuldigte sich persönlich in einem kurzen Facebook-Post, als der Spuk nach sechs Stunden schliesslich vorbei war.