Massives Littering und Sachbeschädigung in Pfäffikon

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Pfäffikon beim Tobelweier die Örtlichkeit vermüllt. Das teilte die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung mit.



Anwohner hatten der Einsatzzentale der Kantonspolizei am Sonntagmorgen eine massive Unordnung bei der Feuerstelle am Tobelweier gemeldet. Vor Ort fanden die Polizisten grosse Mengen an Abfall vor. Getränkeflaschen, zerschlagene Glasflaschen und Essensresten lagen auf Tischen, am Boden und im Bächlein.



Anwohner und die ebenfalls aufgebotenen Mitarbeiter der Gemeinde beseitigten die Abfälle inzwischen wieder. Die Kantonspolizei Zürich hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet eventuelle Zeugen, sich mit ihr in Verbindung zu setzen.