Fällanden diskutiert über seine Zentrumsentwicklung

Am Samstag fand in der Zwicky-Fabrik der zweite Bevölkerungsworkshop zur Zentrumsentwicklung der Gemeinde Fällanden statt. Jeweils rund 40 Interessierte hatten sich entweder für den Vormittags- oder für den Nachmittags-Workshop eingeschrieben. Gearbeitet wurde jeweils in sechs Tischgruppen.

Lebendiges Dorfzentrum schaffen