Auf zur nostalgischen Bahnfahrt auf historischem Gleiseabschnitt

Der Pfiff des Zugbegleiters, dann das quittierende Pfeifensignal aus dem Lokführerstand: Die Zugkomposition der Wolfhuuser-Bahn, bestehend aus einem ehemaligen EW1-Steuerwagen ABt der Südostbahn mit Jahrgang 1978 und einem Schienentraktor Tm 2/2, Stadler, Baujahr 1960, setzt sich mitten in Wolfhausen in Bewegung.



An Bord des Kurses 10:35 Uhr ab Wolfhausen Zentrum befinden sich knapp 90 Passagiere. Der Publikumsansturm an diesem Tag überrascht auch die Veranstalter.