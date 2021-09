Wird Pfäffiker Musikverbot die Bürokratie-Posse des Jahres?

In einer neuen Polizeiverordnung sollte in Pfäffikon ein Musikverbot geltend gemacht werden. Statt wie bislang ab 22 Uhr, sollte «der Betrieb von Lautsprechern» im Freien unter der Woche ab 20 Uhr und samstags bereits ab 18 Uhr verboten werden. An Sonn- und Feiertagen wäre Musik unter freiem Himmel neu sogar ganztägig illegal gewesen. Wer sich nicht daran hielte, hätte mit einer Busse von 100 Franken rechnen müssen.