Schweizer sparen nur selten beim Zügeln

Rund zwei Drittel der Schweizerinnen und Schweizer geben für einen Umzug mehr als 2000 Franken aus. Dies ergab eine Befragung der Versicherung Bâloise.

Nur 13 Prozent der Schweizer gaben weniger als 500 Franken für einen Umzug aus. Dabei handle es sich vor allem um junge Personen, die ihr Elternhaus verlassen. Ein Viertel der Befragten gaben zudem an, zwischen 501 und 2000 Franken in ihren Umzug zu investieren. Knapp 40 Prozent gaben zwischen 2001 und 6000 Franken fürs Zügeln aus, 20 Prozent sogar noch mehr. Das meiste Geld floss dabei in neue Möbel und Haushaltsartikel.

Insgesamt sind im Jahr 2020 zehn Prozent der Schweizerinnen und Schweizer umgezogen. Das sind waren gemäss der Studie 451'884 Haushalte. Tendenziell würden Personen eher aus Städten wegziehen. Gut 30 Prozent der Befragten bleiben dabei aber ihrem bisherigen Wohnkanton treu.