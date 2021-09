Alternative zu den mRNA-Impfstoffen kommt

Mehr als 4,6 Millionen Personen in der Schweiz haben sich bereits gegen Covid-19 impfen lassen – mit einem von zwei mRNA-Impfstoffen der Firmen Moderna oder Pfizer/Biontech.



Seit März ist jedoch in der Schweiz ein dritter Impfstoff, derjenige von Janssen-Cilag (Johnson & Johnson), zugelassen. Dieser soll nun ab Anfang Oktober in der Schweiz verfügbar sein. Der Bund hat die Kantone über die Lieferung von rund 150’000 Impfdosen informiert, berichtet der «Blick».