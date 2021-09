Gesamtbundesrat stellt sich vor Ueli Maurer

Am Montag musste der Bundesrat Stellung nehmen zu Aussagen von Regierungsmitglied Ueli Maurer zur Corona-Krise. SP-Exponenten wollten etwa wissen, ob dieser das Kollegialitätsprinzip verletzt habe. Die Antwort des Bundesrats: kein Kommentar.

Die SP-Fraktion hatte mehrere Fragen über die Äusserungen von Ueli Maurer im Rahmen der Corona-Proteste der vergangenen Wochen eingereicht. Nach ihrem Verständnis hatte der Bundesrat in seiner Rede vom 12. September in Wald gesagt, dass es keine globale Pandemie gebe, sondern dass die Schweiz stattdessen in einer Führungskrise stecke; dass der Bundesrat «Gott spiele»; dass die verfassungsmässigen politischen Rechte und das Parlament als oberste Gewalt des Landes ausgesetzt worden seien und dass die Schweiz sich aktuell nicht mehr auf die Grundrechte besinne.

Im Namen des Gesamtbundesrats antwortete Bundespräsident Guy Parmelin und sagte, dass die Beratungen des Bundesrats geheim seien und der Bundesrat Äusserungen von Regierungsmitgliedern generell nicht kommentiere. Alles, was intern diskutiert werde, bleibe vertraulich.