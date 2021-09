Ustermer Oktoberfest ist eröffnet

Das Oktoberfest in München – die sogenannte Wiesn – kann wegen der Coronapandemie auch dieses Jahr nicht durchgeführt werden. Sein kleines Pendant in Uster steht da besser da.



Hier steigt in diesem Herbst das Oktoberfest Züri Oberland. Wie es sich gebührt, war der Anstich Sache des ersten Fasses Bier in der Landihalle Aufgabe der Stadtpräsidentin. Barbara Thalmann (SP) musste ziemlich zuschlagen, bis der Gerstensaft endlich floss. «Das war ziemlich speziell», meinte sie lachend. (zo)