Demo gegen Corona-Massnahmen

In Kürze startet in Uster die Veranstaltung der Massnahme-Gegner. Statt am Donnerstag wie üblich nach Bern haben sie in dieser Woche ihre Anhänger nach Uster gerufen. Noch ist unklar, wie viele den Weg in die drittgrösste Stadt des Kantons finden werden. Klarer ist hingegen, was ein Teil der Stadtbevölkerung von der heutigen Veranstaltung hält.