Die Eiserne Lady aus Uster

Manche Senioren feiern ihren 80. Geburtstag in ruhiger Atmosphäre. Das machte auch Irmtraut Reukauf so, als sie ihren kürzlich feierte, doch in ihrem Kopf dominiert auch im hohen Alter der Sportsgeist. Die Ustermerin ist passionierte Läuferin und war bis vor einigen Jahren auch Triathletin. Vom Greifenseelauf über den Bergmarathon Jungfraumarathon bis hin zum Ironman Hawaii ist sie alles gelaufen.