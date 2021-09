«Husten verboten» – 39 Jahre ohne Diagnose

«Immer wieder, wenn ich richtig schwer krank war, wurde ich weggeben von den Eltern an einen fremden Ort, in ein Spital oder ein Kinderheim. So lernte ich sehr früh die ambivalente Botschaft, die da lautete: Kranke Kinder mag man nicht, man bestraft sie, indem man sie weggibt, fallen lässt.» Dies schreibt der Wetziker Autor Hansruedi Silberschmidt in seiner Autobiografie «husten verboten», die kürzlich erschienen ist.