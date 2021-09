Das Restaurant Tierhag erneuert sich von innen

170 Jahre steht das Gebäude bereits, seit 109 Jahren in der gegenwärtigen Grösse. Die letzte Teilsanierung erfolgte vor 36 Jahren. Dass die Fischenthaler Alpwirtschaft Tierhag unterhalb des Schnebelhorns dringend eine Generalüberholung brauchte, liegt also nur schon dieser eindrücklichen Zahlen wegen auf der Hand. Dass diese aber nun just auch noch in den verregneten Corona-Sommer 2021 gefallen ist, ist rückblickend auch ein Glücksfall.