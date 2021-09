Wer hat diesen Baum einbetoniert?

«Ich war entsetzt, als ich dieses Bild gesehen habe», sagt Martin Wunderli. «Und ich war masslos erstaunt, wie man einen Baum im Stadtzentrum so zerstören kann.» Der Baum, von dem der Wetziker Gemeinderat und Präsident der ortsansässigen Grünen spricht, steht am Bahnhof Wetzikon, direkt neben dem Äss-Snack-Imbiss. Und er ist bis zum Stamm zubetoniert. Ein Umstand, der Wunderli vor rund einem Monat das erste Mal aufgefallen war.

«Wir haben in Wetzikon ein Baumkonzept und versuchen, mehr Bäume zu pflanzen. Da ist jeder einzelne Baum wichtig», sagt Wunderli. Für die Lebensqualität sei es wichtig, sorgfältig mit der Natur umzugehen. Umso schwerer verständlich sei es für ihn, dass an so einer heiklen und zentralen Zone wie dem Bahnhof ein Baum so demoliert werden könne.

Wer macht so etwas? Und vor allem: Warum? Auf Anfrage bei der SBB, auf deren Gelände der betonierte Baum steht, heisst es: «Seitens SBB wurde kein Auftrag erteilt, rund um den Baum etwas zu verändern.» Man sei derzeit am Abklären, wer und aus welchen Gründen diese Arbeit in Auftrag gegeben habe. Die zuständige externe Person sei bislang abwesend gewesen. Weitere Auskünfte erfolgten so rasch wie möglich. Inzwischen laufen die Abklärungen seit Freitag.