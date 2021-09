Ermittlungen zu Ju-52-Absturz kosteten Millionen

Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) hat ihren Jahresbericht für 2020 vorgestellt. Daraus wird ersichtlich, dass der «Grossteil der Ressourcen im Bereich Aviatik für den Abschluss der Untersuchungen zum Unfall einer Ju-52» gebunden war.

Dies schlug sich laut SUST sowohl in den Kosten als auch in den personellen Ressourcen nieder. Alleine für diese Untersuchung mussten rund 1,5 Millionen Franken aufgewendet werden. Dies entspricht knapp 20 Prozent des Jahresbudgets. «Insgesamt musste die SUST zwischen August 2018 und Dezember 2020 knapp 3,8 Millionen Franken für die Untersuchung dieses Unfalls aufwenden», heisst es im Jahresbericht.

Zudem sei gut die Hälfte der im Bereich Aviatik vorhandenen personellen Ressourcen durch die Untersuchung dauerhaft gebunden gewesen. Grund: Die verunfallte Ju war mit keinerlei Aufzeichnungsgeräten ausgerüstet. Damit fehlten die üblicherweise vorhandenen Grundlagen zur Rekonstruktion. Dies hatte zur Folge, dass sich die Ermittlungen zum Flugweg und dem Unfallhergang sehr aufwändig gestalteten.

Die Ju-52 startete am 4. August 2018 einen Flug von Locarno zum Dübendorfer Flugplatz und ist um 16.56 Uhr in Graubünden am Piz Segnas bei Flims abgestürzt. Dabei kamen 20 Personen ums Leben.