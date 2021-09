Das sind die vier «verrückten» Bauprojekte

Severin Dressen hat einen Traum. Er will am Zürichberg ein Meer bauen, in dem sich Pinguine und Seelöwen tummeln. «Sie werden das Geräusch der Wellen hören und denken: Jetzt haben wir ein Meer am Zürichberg», sagte Dressen am Mittwoch vor den Medien.

Bis es so weit ist, wird es noch dauern. Denn der Zoodirektor hat in den nächsten Jahren eine ganze Reihe ambitionierter Bauprojekte in der Pipeline, die das Gesicht des Zoos erneut stark verändern werden. Das sind die wichtigsten: