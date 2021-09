Uster-Märt fällt erneut ins Wasser

Der Stadtrat hat in enger Absprache mit der Stadtpolizei beschlossen, den diesjährigen Uster Märt aufgrund der derzeitigen Coronavirus-Situation abzusagen. Von Seiten der Stadt bedauere man zutiefst, dass der beliebte Märt – wie bereits 2020 – auch in diesem Jahr nicht durchgeführt werden kann.



Der traditionelle Uster Märt ist der älteste Markt im Kanton Zürich. Seine Wurzeln reichen bis ins Mittelalter zurück, wo er im Jahr 1099 sein Debüt als Vieh- und Warenmarkt feierte. Er zieht jedes Jahr im Spätherbst zehntausende Menschen in seinen Bann.



Das grosse Personenaufkommen von bis zu 60'000 Personen pro Tag verunmöglicht nun leider auch dieses Jahr angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie eine sichere Durchführung. Das Risiko, sich und andere mit dem Virus anzustecken, sei aus Sicht des Stadtrats und der Stadtpolizei nicht tragbar.

Neuer Anlauf 2022



Bis zuletzt hatten die Verantwortlichen erwogen, den Uster Märt in diesem Jahr dennoch durchzuführen. Deshalb waren eine stark reduzierte Anzahl von Marktständen sowie eingeschränkte Öffnungszeiten im Gespräch. Bedauerlicherweise konnte keine erfolgsversprechende Lösung gefunden werden, so die Stadt.

Man hoffe aber für das nächste Jahr, dass der Uster Märt wieder ohne Einschränkungen durchgeführt werden kann.