Das Oberland erhält den besten Sendeplatz

Eigentlich hätte schon letzten September die Live-Show des Schweizer Fernsehens «SRF Bi de Lüt» in Pfäffikon gedreht werden sollen. Dieser Anlass fiel aber der Corona-Pandemie zum Opfer. Am Samstagabend war es dann endlich so weit.

Die Seestrasse in Pfäffikon war der Schauplatz für die Samstagabendunterhaltung auf dem besten Sendeplatz. Doch schon bevor kurz nach 20 Uhr die Dreharbeiten begannen, war auf der Seestrasse reges Treiben.