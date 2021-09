Wetziker Restaurant Krone erhält neue Pächter

Die Suche für die Neuvermietung des Restaurants Krone in Wetzikon konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Per 1. November 2021 vermietet die Stadt Wetzikon das Restaurant mit angrenzendem Kronensaal an die in Wetzikon gut vernetzten Peach Keller und Samet Rahmani, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Die Krone soll ein Dreh- und Angelpunkt für die breite Bevölkerung im Zentrum von Oberwetzikon werden.

Nachdem im März 2021 der Pachtvertrag mit dem vorherigen langjährigen Mieter ausgelaufen war und der Vertrag nicht verlängert wurde, suchte die Stadt Wetzikon als Eigentümerin der Liegenschaft an der Bahnhofstrasse 163 neue Mietende. Auch schon vor der jetzigen durch die Pandemie noch schwierigeren Situation war es eine Herausforderung, einen guten Gastwirt als Mieter zu finden, wie die Stadt schreibt. Die Ausschreibung der Suche nach einem neuen Mieter des Gastrobetriebs Krone erfolgte öffentlich und die Bewerberwahl wurde nach spezifischen Kriterien überprüft.

Überzeugendes Konzept

«Mit Peach Keller und Samet Rahmani hat der Stadtrat zwei in Wetzikon gut vernetzte, bekannte und engagierte Mieter für die Krone gefunden», wird Stadtrat Heinrich Vettiger (SVP) in dem Communiqué zitiert. «Sie haben mit ihrem Betriebskonzept überzeugt und werden einen aktiven Beitrag zur Belebung von Wetzikon leisten.»

Peach Keller ist Gründer und Mitinhaber des Molly Malone Irish Pub unweit des Restaurants Krone und verfügt über langjährige Erfahrung in der Führung von Gastrobetrieben. Samet Rahmani hat das Gastgewerbe im Blut und betreut bereits einen Cateringservice.

Zentraler Begegnungsort

Unter der Leitung der Beiden soll die Krone ein kultureller und sozialer Treffpunkt sowie Dreh- und Angelpunkt für die breite Bevölkerung, Vereine und die ganze Stadt Wetzikon werden. «Die Krone Wetzikon ist nicht nur ein geschichtsträchtiger Ort, sondern durch das Wachstum von Wetzikon lokal ein zentraler Begegnungsort», sagt Keller. «Wir wollen die Krone wieder zu einer Institution werden lassen und ihr über die Stadtgrenzen hinaus einen guten Namen verschaffen», ergänzt Rahmani.

Das Konzept der neuen Mieter besticht durch Einfachheit, Unverwechselbarkeit und Regionalität. «Wir werden gutes bürgerliches Essen aus frischen, regionalen und saisonalen Produkten von einheimischen Produzenten anbieten», erklärt Keller das Konzept. Zudem soll sich jede und jeder angesprochen und wohl fühlen. «Die angenehme Atmosphäre, freundliches Auftreten und ein guter erster Eindruck werden die Gäste dazu bewegen, wieder zu kommen», sagt Rahmani.

Informationen folgen

An einer Medienkonferenz um 11 Uhr wollen Stadtrat und neue Pächter ihr Konzept der Öffentlichkeit vorlegen. Zueriost berichtet vor Ort. Klar ist zumindest, dass sich die Idee eines Arbeitsintegrationsprojekts, wie es von Wetzikons Grünen in einem Postulat gefordert worden war, nicht durchgesetzt hat.