Aufbau läuft auf Hochtouren

Bei der Vorbereitung auf den Anlass besteht eine klare Aufgabenteilung zwischen dem SRF und der Gemeinde. Das Organisationskomitee, zusammengesetzt aus Gemeinderäten, Verwaltungsmitarbeitenden und Vereinsmitgliedern, sei für die Infrastruktur und Festwirtschaft zuständig. Die angrenzenden Beizen und Restaurants würden ebenfalls eingebunden.

Schweizer Staraufgebot



Wer den Abend schon verplant hat, kann sich bereits am Nachmittag den öffentlichen Proben des SRF beiwohnen. Vielleicht trifft man den einen oder anderen Stargast wie den Oberländer Schauspieler Walter Andreas Müller dabei an.



Doch nicht nur er steht für die Sendung vor der Linse. Mit von der Partie sind auch der «Duo Divertimento» - Comedian Manu Burkart und die Musiker Bligg und Marc Sway.



Manu Burkart und Walter Andreas Müller haben für eine neue Version des Märchens Schneewittchen zusammengespannt: Ersterer in der Rolle von den sieben Zwergen, Zweiterer als böse Königin. Die Erzählung soll zahlreiche Aktualitätsbezüge wie die der Dating-Plattformen aufweisen.



Weitere regionalbezogene Aufnahmen wie die der Oberländer Berggasthausbetreiber aus Chile oder der Clan der «Highland-Dragons» sind ebenfalls auf dem Programm. Um den Grossanlass mit Volksfestcharakter nach der Sendung würdig abklingen zu lassen, sind die Gäste auf demselben Areal zur After-Party mit DJ eingeladen.

«SRF bi de Lüt»



Die seit 2007 wöchentlich ausgestrahlte Sendung «SRF bi de Lüt» hat zum Ziel, die Volkskultur in ihrer ganzen Vielfalt zu zeigen. Das Schweizer Fernsehen besucht mehrmals pro Jahr Orte aus dem deutschsprachigen Raum der Schweiz und sendet von dort aus live.