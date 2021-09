Lage an Schulen eskaliert – Hinwiler Nationalrätin schlägt Alarm

Nationalrätin Marionna Schlatter (Grüne) zeigt sich über die Corona-Situation an den Zürcher Schulen besorgt. Auf Twitter schreibt sie: «Die Lage an den Zürcher Schulen eskaliert gerade. Die Schulen sind mit der ihnen übertragenen Verantwortung überfordert. Statt zu handeln, machen sie Eltern-Umfragen. Die @bildung_zh stiehlt sich derweil aus der Verantwortung. So geht das nicht @silviasteiner.» Versehen ist der Tweet mit #ProtectTheKids. Angehängt ist eine Grafik, die den starken Anstieg von Covid-Fällen an Zürcher Schulen ab September zeigt.