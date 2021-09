Schüler im Oberland werden mit Covid allein gelassen

Für drei Prozent der 35‘000 Schülerinnen und der Schüler der Stadt Zürich ist in den ersten Schulwochen eine Quarantäne angeordnet worden. Dies hat der Tages-Anzeiger am Montag publik gemacht. Was dabei auffällt, ist die Altersverteilung: Im Moment würden sich vorwiegend Kinder unter 12 Jahren anstecken.