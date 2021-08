Das neue Bijou im Fahrzeugpark der Feuerwehr Zell

Sie liessen sich auch dazu animieren, mit dem leistungsstarken Schlauch einen gezielten Wasserstrahl zu setzen. Für einige Jungs war es ganz bestimmt ein cooles Erlebnis, mal auf dem «Pilotensitz» eines solch mächtigen, starken Einsatzfahrzeuges Platz zu nehmen.

Die älteren Semester interessierten sich dann eher für die technische Bestückung des Gefährtes.

Modern ausgestattet in den Einsatz

Die Feuerwehr Zell hätte im 2020 ihr 25-jähriges Bestehen feiern können. In diesen 25 Jahren konnte die Blaulicht-Organisation auf die Dienste ihres ersten, nun aber ausgemusterten Tanklöschfahrzeuges zählen. «Dieses Fahrzeug hat in all den Jahren zuverlässige Arbeit geleistet.

Doch in den letzten Jahren ist es anfälliger für Reparaturen geworden», führt Roman Siegenthaler, der Kommandant der Feuerwehr Zell, beim Tauf- oder Schlüsselübergabeakt im Werkhof Rikon, Depot Schöntal, aus.