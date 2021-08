Mögliche Covid-Zertifikatspflicht: Veranstalter bangt um die «HiWi Wiesn‘»

Die Entscheidung, das Oktoberfest bereits im Juni ohne Zertifikatspflicht auszuschreiben, verteidigt er. «Wir hatten im Juni nach den damaligen Vorgaben geplant und uns bewusst für eine gedeckelte Grösse von 240 entschieden.» Um das Zelt trotzdem voll wirken zu lassen und dennoch der Kapazitätsobergrenze von zwei Dritteln zu entsprechen, habe er entschieden, statt zehn nur acht Personen an einen Tisch sitzen zu lassen. Ausserdem habe er extra einen Termin im frühen September gewählt, um einer möglichen vierten Welle noch zuvor zu kommen. «Dass die ansteckendere Delta-Variante so früh einschlug, kommt uns selbstverständlich nicht entgegen.»

Ein weiterer erschwerender Umstand sind die finanziellen Perspektiven. Die Leute hätten zwar das Bedürfnis zu feiern, doch in der aktuellen Situation scheine der Respekt vor Veranstaltungen wieder zu steigen. «Das spüren auch andere Oktoberfeste, die Reservationen laufen schleppend», sagt Hotz. Ausserdem sitze auch in der Wirtschaft der Sponsoringfranken nicht mehr so locker wie in Vor-Pandemiezeiten. Zwar kann Hotz mit dem Zeltvermieter RAK auf einen starken Partner zählen, mit einer schwarzen Null herauszukommen, dürfte dennoch schwierig werden.

«Wir wollen proaktiv sein, der Bevölkerung ein Signal geben, dass es weiter geht. Vielleicht kommt und das ja auch im nächsten Jahr zugute.»



Pascal Hotz, Veranstalter «HiWi Wiesn'»

Ins Korn werfen mag Pascal Hotz die Flinte trotz aller Widrigkeiten nicht. Seit Juni ist er mit den Vorbereitungen beschäftigt, im Projekt steckt eine Menge Herzblut. So hat er beim Bundesamt für Gesundheit nach dem Status seines Fests angefragt ­– die Antwort ist noch offen. Mit der Apothekenkette «Toppharm» hat er immerhin schon einen nahe am Festgelände gelegenen Partner, bei dem man sich auch Samstag bis um 17.30 Uhr testen lassen kann. Und sobald er weiss, wie die Rechtslage aussieht, werde er die Leute kontaktieren, die bereits reserviert haben.

Aller Unklarheit zum Trotz gibt er sich kämpferisch: «Wir wollen proaktiv sein, der Bevölkerung ein Signal geben, dass es weiter geht. Vielleicht kommt uns das ja auch im nächsten Jahr zugute.»