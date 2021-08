Hier machen geistig beeinträchtigte Menschen den Hof

Direkter – und persönlicher

In den Kanon stimmt Lucia Wyss im Hofladen mit ein. Dieser führt fast alles, was die Kundschaft nachfragt. Vom Gemüse über das Dinkelbrot bis hin zu Konfitüren und Käse – alle Rohmaterialien kommen vom Hof. «Die Leute, die hier einkaufen, schätzen den direkten Kontakt», sagt sie. «Durch unsere betreuten Personen wird er persönlicher.» So lasse sich wiederum nicht nur das Bedürfnis oder das passende Produkt besser finden, sondern auch einiges erklären. «Die Kunden wissen dann etwa, dass das Gemüse nicht so schön ausschaut, weil es gehagelt hat.»

Wie sich der Betrieb hinter den Kulissen organisiert, erklärt Pascal Schneider. Er hat vor zwei Monaten die Betriebsleitung vom pensionierten Andreas Ott übernommen. «Unsere Bewohner arbeiten in verschiedenen Gruppen: in der Landwirtschaft, im Gemüsebau, in der Baugruppe oder im Hofladen. Es gibt Turnusse, aber grundsätzlich arbeiten sie in jenen Bereich, auf denen sie sich spezialisiert und wo sie sich am wohlsten fühlen.»