Der Bezirk Hinwil ist das Impf-Schlusslicht

In einer Woche dürfte im Kanton Zürich eine wichtige Hürde genommen werden: Dann werden 60 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Covid-Impfung erhalten haben. In den letzten Tagen ging es nur noch in kleineren Schritten vorwärts. Statt um die 2000 erhielten etwa am 2. August nur noch gut 1000 Zürcherinnen und Zürcher die erste Dosis.