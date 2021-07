Zwei neue Pfarrerinnen für die Reformierten

In einem Gottesdienst sind die beiden gewählten Pfarrerinnen Sabine Stückelberger und Pascale Rondez am vergangenen Sonntag in ihr Amt eingesetzt worden. In der Mitteilung der Kirche lässt sich Sabine Stückelberger zitieren: « Mich motiviert, Teil dieser vielfältigen Kirchgemeinde und eines grossen Mitarbeiterteams zu sein.»

Und Pascale Rondez habe auf die Frage, was sie bewegt, in der wohl ältesten Institution Usters zu arbeiten, zur Antwort gegeben: «Warum sollte sich die reformierte Kirche nicht auch immer wieder neu erfinden? Ich freue mich auf das gemeinsame Erkunden von dem, was die reformierte Kirche in Uster und in unserer Gesellschaft heute schon ausmacht und in Zukunft ausmachen könnte.»