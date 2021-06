«Das sieht aus, wie wenn ein Biber Amok gelaufen ist»

Motorsägen-Gekreische und dann ist ein vielfaches Klopfen zu hören. Seit fünf Tagen werden auf dem Gelände der Naturstation Silberweide am Greifensee drei Pappel-Stämme bearbeitet. Bis Ende dieser Woche werden diese ausgehöhlt. Und nächste Woche sollen die Einbäume zu Wasser gelassen werden. Ihren Belastungstest werden sie am 11. September erhalten. Den ganzen Tag über werden sie im Rahmen der Plauschregatta des Ruderclubs Uster an der Schifflände in Niederuster im Einsatz stehen.