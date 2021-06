Frau Kuratli zieht um

«Ich bin in Wald geboren, hier aufgewachsen und habe hier geheiratet. Und in Wald will ich auch sterben. Das ist schon immer mein Plan.» Dieser letzte Schritt soll allerdings noch lange nicht kommen. Denn Colette Kuratli hat noch viel vor. Als nächstes zusammen mit Dutzenden anderen Seniorinnen und Senioren einen grossen Umzug. Und sie ist mit ihren 71 Jahren «purlimunter». Das ist vor wenigen Jahren nicht der Fall gewesen.