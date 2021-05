Walder Alterszentrum Rosenthal öffnet seine Türen

Auch hätte er gewisse Zimmer anders gelegt, sodass sie nicht auf die Parkplätze, sondern auf den Garten gerichtet gewesen wären. Dennoch: «Ich bin froh, konnten wir es realisieren», sagt er. «Und gespannt, wie es dann im Tagesgeschäft läuft.»

Tag der offenen Türen am 29. und 30. Mai



Dreieinhalb Jahre nach dem Spatenstich ist es so weit: Der Neubau öffnet seine Türen und die Bewohnerinnen und Bewohner werden schon bald ihr neues Zuhause beziehen. Doch zuvor können auch alle anderen den Bau besichtigen. Am Samstag, 29. Mai und Sonntag, 30. Mai von 10 bis 16 Uhr finden zwei Tage der offenen Türen statt.



An verschiedenen Stationen geben Fachleute Auskunft, im Anschluss an die Besichtigungen gibt es einen Imbiss. Auch das bereits eröffnete Ärztezentrum Rosenthal lässt an diesem Wochenende einen Blick hinter die Kulissen werfen. Reservierte Parkplätze gibt es beim P&R hinter dem Bahnhof, von den Parkplätzen beim Fussballplatz an der Laupenstrasse 75 ist ein Shuttlebus zum Neubau vorhanden.