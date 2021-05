Wo das Feuilleton endet, beginnt Instagram

Im Elfenbeinturm gibt es kein WLAN. Wer dort oben sitzt, kümmert sich aber auch um die Hochkultur und macht keine Instagram-Storys. Lachen ist des Teufels, Unterhaltungsliteratur ein Schimpfwort – und die sozialen Medien? Der letzte Ort, an dem Autorinnen und Autoren sich aufhalten sollten. Dieses verstaubte Bild über die Gegenwartsliteratur wurde vor kurzem in der «NZZ am Sonntag» gezeichnet.