«Auch wir essen Brot, nicht Noten»

Unter der Treppe stapeln sich Koffer, an der Garderobe hängt ein Konzertkleid: Bei Patricia Kopatchinskaja scheint alles bereit zu sein für den Neustart. Im Kalender herrscht allerdings noch das blanke Chaos. Abgesagte Termine, verschobene Termine, aus dem Nichts hervorgezauberte Termine … Es sei schrecklich und faszinierend zugleich, hat sie in ihrer Antwort auf die Interviewanfrage gemailt. Und dann auch noch einen Gesprächstermin in ihre Agenda gesetzt.

Patricia Kopatchinskaja, wie ging es Ihnen in diesem Corona-Jahr?