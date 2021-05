«Die wahre Herausforderung ist, das Schöne im Einfachen zu finden»

In seinem Atelier in Wetzikon verpackt Markus Rey gerade einen Salat – zumindest mit seinem Pinsel. «Verpackungen aller Art faszinieren mich gerade», sagt der 57-jährige Maler über den grünen Salatkopf vor rotem Hintergrund, den er gerade malt. Über zwei seiner neueren Werke, die Gummibärchen in Gläsern darstellen, sagt er: «Es ist doch ein bisschen wie bei uns selber: Irgendwie lebt zur Zeit jeder in seiner Blase.»

Rey malt gerne Alltagsgegenstände wie Salatköpfe, Gummibärli, Corona-Masken oder Früchtetörtchen. «Diese Art, zu malen, heisst Hyperrealismus», sagt er. Gemäss Duden ist der Hyperrealismus eine Kunstrichtung, die in den siebziger Jahren entstanden ist und die Wirklichkeit so genau wie möglich darstellen will. Sie beschönigt weder das Motiv, noch lässt sie Details weg.

Ein Autodidakt und ein Salatkopf

Wenn Rey male, versuche er, die Dinge möglichst unvoreingenommen zu betrachten. «Durch das Benennen von Dingen glauben wir, sie bereits zu kennen», sagt er. «Das hat zur Folge, dass wir sie unwillkürlich mit der Vorstellungen verbinden, die wir von ihnen haben.» Um dieses Muster zu durchbrechen, betrachte er seine Motive wie zum Beispiel den Salatkopf ganz genau und von allen Seiten. «Es ist meine Art, Dinge durch Verlangsamung wahrzunehmen und neu zu erleben.»

Der Autodidakt malt seit bald 30 Jahren. Im Jahr 2003 entschied Rey, sich komplett auf die Kunst zu konzentrieren und trat seine leitende Funktion im Pflegebereich ab. 2006 entstand sein erstes Kunstbuch, danach zahlreiche weitere Ausstellungen. Sein Lebensmodell finanziert er heute teils mit seiner Kunst, teils als Pflegefachmann im Krankenhaus sowie als Ausstellungstechniker.

Dass Rey den Hyperrealismus verfolgt, ist relativ neu. «Früher habe ich ganz anders gemalt», sagt er. Doch irgendwann sei es zu einer Schaffenskrise gekommen. «Ich spürte den Druck, immer etwas Neues und Besonderes erschaffen zu müssen. Ich glaubte, alles gesagt zu haben.» Bis er sich gefragt habe, weshalb er das eigentlich noch mache.

«Ich musste zuerst wieder lernen, die Dinge wie ein Kind zu sehen», sagt Rey heute. Auf eine spielerische Art und Weise habe er wieder entdeckt, was ihn eigentlich interessiere. «Es sind die kleinen, alltäglichen und oft unscheinbaren Dinge, die ich mir genau anschauen will.» Mit dieser Entdeckung habe er seinen Weg zurück in den Realismus, genauer zum Stillleben – also die Darstellung regloser Gegenstände – gefunden. «Und jetzt bin ich wieder komplett angefressen», sagt er.

Corona lässt Malerei an Bedeutung gewinnen

Trotz Pandemie konnte Rey im Herbst eine vierte Ausstellung im Jahr 2020 durchführen. «Ich durfte in den schönen Räumlichkeiten der ehemaligen Kleider-Boutique 'Blickfang' als Zwischennutzer ausstellen», sagt Rey. Dadurch habe er nochmals einige Werke aus seiner Ausstellung im März in der Artkunstgalerie an der Kunstschule Wetzikon zeigen können, die wegen des Lockdowns nur für kurze Zeit geöffnet war.