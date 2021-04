Nach Salzgeber-Sichtung in Tagelswangen: Jetzt spricht der Sportmoderator

Es war ein ungeplanter Abstecher: Als die Redaktion durch die Region tourte, um möglichst viele Oberländer Biere zu sammeln, kam sie kurz vom Pfad ab. Das Brüll Bier aus Tagelswangen war in einem Getränkemarkt in Illnau-Effretikon überraschenderweise nicht erhältlich, also kam es zum Umweg in den Volg Tagelswangen.

Aus dessen Türe lief ein Mann, der Sportmoderator Rainer Maria Salzgeber zum Verwechseln ähnlich sah. Sicher konnte man sich wegen der Schutzmaske nicht sein. Doch in die Reportage schaffte es Salzgeber nichts desto trotz.