Der «Gmögige» des Trio Eugster ist zuerst gegangen

«Ich kenne die ganze Familie Eugster von Kindsbeinen an. Aber am besten wohl Guido.» Heinz Jauch, langjähriger Dübendorfer Stadtpräsident, hat denn auch eine spezielle, sogar familiäre Beziehung zum ältesten der drei Eugster-Trio-Brüder, der am Karsamstag verstorben ist. Guido Eugster war der Schwiegervater von Jauchs Tochter. Und eigentlich wäre jetzt dann wieder ein Familientreffen anlässlich der Konfirmation eines der Kinder dieses Paares vorgesehen gewesen.