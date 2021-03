Jetzt wird in der Villa am Aabach geheiratet

Hochzeitspaare werden in Uster ab Mittwoch, 24. März bis zum 5. November 2021 in der Villa am Aabach getraut. Wie die Stadt mitteilt, beginnt demnächst im Stadthaus die nächste Etappe der Renovationsphase. Dabei werde auch das traditionelle Trauzimmer im Stadthaus erneuert, weshalb es vorübergehend nicht zur Verfügung stehe.

Das Zivilstandsamt zieht in dieser Zeit in die Villa am Aabach um. Ziviltrauungen seien dienstags bis freitags möglich. Reservationen können beim Zivilstandsamt allerdings frühestens sechs Monate im Voraus erfolgen.

Gäste ausgeschlossen

Wie die Stadt weiter mitteilt, können aufgrund der gegenwärtigen Pandemie-Massnahmen an der zivilen Trauung keine Gäste teilnehmen. Zugelassen seien das Brautpaar, die Trauzeugen und allenfalls sprachlich vermittelnde Personen. Die Bestimmungen des Bundesamtes für Gesundheit wie Abstandsregel und Maskenpflicht gelten ebenfalls.