Zwei Gossauer Schulklassen in Quarantäne

Im Schulhaus Strick hat sich offenbar ein Kind mit dem Coronavirus infiziert. Dies schreibt der Gemeinderat von Gossau in einer Medienmitteilung. «Weil in den zwei Tagen vor Symptomausbruch ein enger Kontakt zu Schülerinnen und Schülern stattgefunden hat, müssen zwei Schulklassen zur Sicherheit in Quarantäne», heisst es weiter. Die Quarantäne gelte bis und mit 25. März. Diese vorsorgliche Massnahme stütze sich auf die Empfehlungen des Kantonsarztes. Die Eltern der betroffenen Schülerinnen und Schüler seien von der Schulleitung direkt informiert worden.