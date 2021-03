Das Grosse Krabbeln in Kempten

Das wohl stärkste Tier der Welt ist – ein Langschläfer. Um 10 Uhr morgens bewegt sich noch gar nichts im Ameisenhaufen am Schotterweg in Kempten, der aufwärts von der Mühlestrasse 27 wegführt. Nur wenige der Roten Waldameisen sind in den Ritzen des morschen Baumstumpfs zu sehen, dicht aneinandergereiht und unbeweglich. Doch: «Sie schlafen nicht», sagt Revierförster Stefan Burch. «Sie sind nur noch starr von der Kälte der Nacht.»