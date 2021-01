Fischenthaler Eltern holen wegen Maskenpflicht Kinder aus der Schule

Seit vergangenem Montag hat sie nun auch in den Klassenzimmern der Primarschule Einzug gehalten: Die Maskenpflicht. Ab der 4. Klasse ist das Tragen einer Maske im Kanton Zürich nun während des gesamten Schulunterrichts obligatorisch. Die Massnahme sorgt teils für für radikale Reaktionen: In einer Klasse in Fischenthal werden mittlerweile bereits 11 von 21 Kinder im Homeschooling unterrichtet.