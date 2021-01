Wetziker Alt-Kantonsrat pflanzt Wald der Zukunft auf seinem Land

Was eine Eiche mit einem Mammutbaum gemeinsam hat? Beide Bäume gelten als besonders resistent während längerer Dürreperioden. Eine Eigenschaft, die ihr zukünftiges Überleben angesichts des Klimawandels sichern könnte. Beide Baumarten stehen deshalb seit diesem Winter im neuen Klimawald von Wetzikon. Denn der ehemalige Kantonsrat Max Homberger (Grüne) verwandelt dort gerade einen Hektar seines privaten Ackerlandes in einen Wald mit klimaresistenten Baumarten. Das stiftet Verwirrung. Denn einen solchen Fall gab es in der Region noch nie.