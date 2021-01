Die stählerne Kuh vom Reipenhof

Täglich frische Milch trotz Corona: Ob geschlossene Läden am Sonntag oder der Respekt vor Menschenmassen in Läden, Selbstbedienungs-Automaten boomen währen der Pandemie. Ab dieser Woche gibt es auch in Grüningen eine Milchtankstelle mit frischer Rohmilch rund um die Uhr.